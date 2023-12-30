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Resmi İlanlar T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-30 00:04:00 -

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı    : 2023/443 Esas
 
İLAN                                                                                         

Davacı Zehra Kurnaz ile  davalı  Gürbüz Kurnaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yunus ve Mihriban oğlu, 02/04/1985 doğumlu, 4*****0 TC kimlik numaralı davalı Gürbüz Kurnaz'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Davalı Gürbüz Kurnaz'a gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap
verebileceği, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 27/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01960150

 