T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/208 Esas

DAVALI : EMİNE EMRE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/2394 esas sayılı dosyası ile Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı mahallesi, 947 ada, 22 parseldeki ortaklığın giderilmesi amacıyla dava ikame edildiğini, söz konusu dosyanın 10. Celsesinde davacıya muhdesat iddiası için dava açmak için kesin süre verildiğini, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı mahallesi, 947 ada, 22 parseldeki taşınmaz üzerindeki halihazırda davacının kullanımında olan betonarme ev, eklerinin Veysel Turan'a ait olduğunun tespitini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar karar verilmesini talep ve dava etmiş olup; davalı Hasan ve Hafize kızı 1957 D.lu EMİNE EMRE'nin adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından; HMK’nın 122. ve 127. maddeleri uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verilebileceğiniz, bildireceğiniz delillerin toplanması ve vereceğiniz dilekçelerin tebliği için HMK’nın 324/1 maddesine göre gider avansını 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememiz veznesine depo etmeniz, aksi halde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacağınız hususları dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçmek üzere davalı EMİNE EMRE'ye ilanen tebliğ olunur.

