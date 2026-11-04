T.C. BURSA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/190 Esas

26/10/2026

Konu : Gaiplik İlanı

GAİPLİK İLANI

(4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

Davaya konu olan "Bursa ili Yıldırım İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi 400 ada 42 parsel numaralı 4.785,35 m² yüzölçümlü" taşınmaza ilişkin olarak Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; 400 ada 42 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Mehmet Emin oğlu Ahmet, Mehmet Emin kızı Naciye ve Mehmet Emin kızı Feride'nin açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adreslerine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dolayı sözü edilen Mehmet Emin oğlu Ahmet, Mehmet Emin kızı Naciye ve Mehmet Emin kızı Feride'ye ilişkin olmak üzere; 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince; sözü edilen şahısların gaipliğine, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin sona erdirilmesine, Mehmet Emin oğlu Ahmet adına 1/384 (12,46 m²) , Mehmet Emin kızı Naciye adına olan 1/384 (12,46 m²) ve Mehmet Emin kızı Feride adına olan 1/384 (12,46 m²) payın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve miraslarının Devlete intikaline dair karar verilebileceğinden dolayı sözü edilen Mehmet Emin oğlu Ahmet, Mehmet Emin kızı Naciye ve Mehmet Emin kızı Feride hakkında bilgisi olanların 6 (altı) aylık süre içerisinde mahkememizin 2026/190 Esas sayılı olan dosyasına yönelik olarak mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususları İLAN ve TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02584910