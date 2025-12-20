T.C. BURSA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/153 Esas

10/12/2025

Konu : Gaiplik İlanı

GAİPLİK İLANI

(4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KERIM KAYYIMI BURSA ÇEVRE ŞEHIRCILIK VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İL MÜD arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu olan "Bursa ili Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 7445 ada 1 parsel sayılı" taşınmaza ilişkin olarak Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada Mahkememizce verilen ara karar gereğince; 7445 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Kerim'in açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adresine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dolayı sözü edilen Kerim'e ilişkin olmak üzere; 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. maddesi gereğince; sözü edilen şahsın gaipliğine, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin sona erdirilmesine, Kerim adına Vakıflar Bankası Erikli Şubesi'ndeki 00158018028073597 no.lu vadeli hesabında bulunan mevcut paraların Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 numaralı hesabına aktarılmasına dair karar verilebileceğinden dolayı sözü edilen Kerim hakkında bilgisi olanların; 6 (altı) aylık süre içerisinde, Mahkememiz 2025/153 Esas sayılı dosyasına yönelik olmak üzere, Mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususları İLAN ve TEBLİĞ olunur.

