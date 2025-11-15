T.C. BURSA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2024/632-Ceza Dava Dosyası

12.11.2025

Konu :

İ L A N

Ergül ve Perihan oğlu, 25/02/2000 Osmangazi doğumlu (T.C.No: 465******62) sanık Can ESETEKİN (Yunuseli Mah. 246. Sk. No: 29İç Kapı No: 1 Osmangazi/BURSA) hakkında Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/07/2025 tarih, 2024/632 E, 2025/400 K., sayılı ilamıyla İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 delaletiyle 116/2, 119/1-c ve 58 maddeleri uyarınca 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 delaletiyle 142/2-h ve 58.maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 13 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Can ESETEKİN'e ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025

Basın No: ILN02335130