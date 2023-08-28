T.C. BURSA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.22894317-2021/542-Ceza Dava Dosyası

24.08.2023

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İ L A N

İbrahim ve Hatunoğlu, 22/12/1971 Kılleş doğumlu, Diyarbakır Ergani Şölen mah/köyü nüfusunda Kayıtlı. (T.C.No: 301******42) sanık MEHMET ETE hakkında Hakaret suçundan 5237 sayılı kanunun 125/2-1-4, 53, 58 maddeleri uyarınca açılan iddianame kapsamında Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/12/2022 tarih ve 2021/542 Esas, 2022/1057 Karar sayılı ilamıyla TCK.un 125/2 maddesi delaletiyle 125/1, 62/1, 53/1-2-3, 58,63 ,maddeleri gereğince 2 AY 15 GÜN Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca gazetede ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememize veya başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine müracaat sonucu tutulacak tutanak ile duruşmada bulunanlar bakımından tefhimden itibaren, taraflardan birinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak üzere veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, duruşmada bulunmayanlar bakımından tebliğinden itibaren, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde 7 günlük yasal istinaf yolu açık olmak üzer karar verildiği, sanık tarafından verilen dilekçe ile işbu hüküm ile ilgili istinaf başvurusunda bulunulduğu hususları adresi meçhul sanık MEHMET ETE'ye ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01882988