T.C. BURSA 12.İCRA DAİRESİ

Örnek No : 49

DOSYA NO : 2021/11764 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

VEKİLİ : Av. Selim Yıldırım(TBB No: 97063)

Ulu Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad No:79-81 Mavi Han Kat:2 D:10 Osmangazi Bursa Osmangazi / BURSA

BORÇLU : SELMAN ABDULSELAM GÜLBAYRAK (T.C. NO: 35062158482)

BORÇ MİKTARI : 126.727,34 TL. (faiz ve masraflar hariç) İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız örnek 7 ödeme emri yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR090001500158007290500089

Vergi Dairesi Adı / No: Bursa Vergi Dairesi - 1910541419

#ilangovtr

Basın No: ILN01836505