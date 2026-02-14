T.C. BURSA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1064 Esas

22.07.2025

2. İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının kardeşi olan 16/08/1988 Doğumlu, 19379382990 T.C. Kimlik numaralı TOLGA TOPAÇ'ın kendisini ifade edemeyecek durumda, otizmli, Sağır ve dilsiz olduğunu, Özel İpek Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gördüğünü, 27/07/1999 tarihinde kaybolduğunu, bu tarihten beri haber alınamadığını ve muhtemel ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunduğunu, bu nedenle TOLGA TOPAÇ hakkında TMK'nın 33/2. Maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden, gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1064 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02400592