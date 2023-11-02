T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

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Sayı : 2023/368 Esas



Davacı MASUME MUSEVİ tarafından davalı SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında;



Afganistan Uyruklu, Seyid Bagher ve Hatice Oğlu, 01/01/1976 doğumlu, Davalı SEYD AHMET MOOSEVI'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden MASUME MUSEVİ tarafından SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya ön inceleme duruşma gününü bildirir tensip zaptının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı SEYD AHMET MOOSEVI'nın, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur" ile davalı SEYD AHMET MOOSEVI'ye ön inceleme gününü bildirir tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921389