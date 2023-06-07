T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/92 Esas



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Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2023/92 Esas sayılı dosyasında,



Davacı GAMZE ÖZDEN tarafından davalı MÜMİN AYYILDIZ aleyhine açılan babalık davasında;



21100622060 TC kimlik numaralı davalı MÜMİN AYYILDIZ'ın adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Gamze ÖZDEN tarafından Mümin Ayyıldız aleyhine açılan babalık davasında, davalıya dava dilekçesi ve duruşma zaptının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı MÜMİN AYYILDIZ'ın, "HMK 122,126,129 md.leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerini 2 haftalık süre içinde mahkememize bildirilmesi" ile "Duruşmanın atılı bulunduğu 21/09/2023 günü saat 11.58'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşma gününde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil tarafından temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususları ile davalı MÜMİN AYYILDIZ'a dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir duruşma zaptı tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur".

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Basın No: ILN01841180