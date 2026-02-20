T.C. BURSA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Bursa 10. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/2335 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasında 16/01/2026 tarihli celse ara kararı gereğince;

.Muris 16138773792 TC kimlik numaralı Nebiye YEŞİLOVA tarafından Bursa 3. Noterliği 11/10/2012 Tarih ve 20767 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname düzenlendiği, Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/357 Esas sayılı dosyası ile Vasiyetnamenin İptali davası açıldığı, Nevzat YEŞİLOVA mirasçıları Atilla YEŞİLOVA ve Altay YEŞİLOVA yönünden davaya HMK 55. ve TMK 640. maddeleri uyarınca muvafakat verilmediğinden murisin yukarıda belirtilen taşınmazına tereke temsilcisi atanmasının talep edildiği anlaşılmakla, Nevzat ve Melda'dan olma, 23/01/1982 doğumlu, 16114774584 TC kimlik nolu, davalı Atilla YEŞİLOVA ve Nevzat ve Melda'dan olma, 26/01/1993 doğumlu, 16105774876 TC kimlik nolu, davalı Altay YEŞİLOVA'nın bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresleri belirlenememiştir. Bu nedenle davalı Atilla YEŞİLOVA ve Altay YEŞİLOVA'nın duruşmanın bırakıldığı 06/05/2026 günü saat 09:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği ve karara bağlanacağı hususu DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02404333