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Resmi İlanlar T.C . BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C . BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-04 00:01:00 -

T.C . BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/423 Esas

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLK İL MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa ili Osmangazi ilçesi, Alipaşa mahallesi, 5384 ada 82 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili hak sahipleri bulunup bulunmadığı, kendilerinin veya bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliği olunur. 27/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923512