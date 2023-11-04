T.C. BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/416 Esas



İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile HÜSEYİN KIZI KADRİYE KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



T.M.K. 33/2 Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa ili Osmangazi ilçesi Alacahırka mahallesinde bulunan 5976 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların hissedarları Hüseyin kızı Kadriye'ye ait Akbank Bursa Şubesi hesabı ile ilgili hak sahipleri bulunup bulunmadığı hususunun kendilerinin veya bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliği olunur. 27/10/2023

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Basın No: ILN01923503