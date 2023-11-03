T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/527 Esas

İLAN YAPILAN

DAVALI : AYNUR ÖZLEM BALTA - 19249497588



DAVALILAR : 1- AYNUR ÖZLEM BALTA

2- BANU YÜKSEL

3- GÜLNUR ÇIRIKOĞLU

4- HAKAN ÇIRIKOĞLU

5- HASAN YAŞAR CIRIKOĞLU

6- MEHMET POYRAZ

7- MESUT POYRAZ



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 13/02/2024 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922492