T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/253 Esas

DAVACI : GÜLSER GÜLER- 14483401544

DAVALILAR : 1- AHMET TERZİOĞLU- 23386360124 Tc kimlik nolu, 2- CÜNEYD TERZİOĞLU 23380360342 Tc kimlik nolu ve diğer davalılar

Davacı tarafından aleyhinize açılan hissedarı bulunduğunuz Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Şahinler mahallesi 103 ada 84 parsel vasfındaki taşınmaz ile Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Şahinler mahallesi 111 ada 22 parselde bulunan taşınmaza ilişkin Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve tensip zaptı dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/04/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

