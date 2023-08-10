  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-10 00:00:00 -

T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/173 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Kızıklı Mahallesi,
MEVKİİ : Ahlat Kırı
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 76
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 97,65 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet ÖZAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/173 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malik ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 24/10/2023 tarihinde saat 09,00'de yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01874583