T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/419 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi 109 ada 11 parsel, 110 Ada,6 Parsel sayılı taşınmazlar

MEVKİİ : Değirmenönü

ADA - PARSEL NO : 109 ada 11 Parsel ( 5.990 m², Zeytinlik), 110 ada 6 Parsel (12.518 m², Tarla )

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet ÜRKMEZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/419 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 03.02.2026 tarihinde saat 10:45'de yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 17.12.2025

