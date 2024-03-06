T.C. BURDUR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2015/13

KARAR NO : 2023/6

Davacılar Yusuf Peker vs. ve Davalılar Enver Ünlü vs. aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite itiraza ilişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın REDDİNE, Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Sorkun Köyü, eski 201 nolu parselin yeni 133 ada 10 parsel numarası ile 93637.10 m² yüzölçümlü olarak, dava konusu eski 220 nolu parselin yeni 133 ada 11 parsel numarası ile 89824.88 m² yüzölçümlü olarak,dava konusu eski 221 nolu parselin iki parçaya bölündüğü anlaşıldığından bir bölümünün yeni parsel numarasının 133 ada 9 parsel 94307.96 m² yüzölçümlü ve diğer bölümünün yeni parsel numarasının 132 ada 2 parsel numarası ve 105914.25 m² olarak 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/b hükmü doğrultusunda mera olarak sınırlandırılarak özel siciline kaydedilmesine, karar verilmiş olup, davacılar vekilleri tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

İş bu Gerekçeli kararın ve temyiz başvuru dilekçelerinin adresi tespit edilemeyen dahili davalılar Fuat İlhan ve Emir Ayşe İlhan 'a ilanen tebliğ ile tebliğden itibaren İKİ HAFTA içinde Temyiz yoluna başvurulabileceği ve temyize cevap verilebileceği hususu İLAN olunur. 27/02/2024

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Basın No: ILN01996175