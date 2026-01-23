T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/69 Esas

Davacı Burdur Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Aygül Kartal, Hasan Karaca, Kadir Karaca, Şefika Karaca aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı KADİR KARACA'nın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve Tahkikat duruşmasını bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmekle:

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren HMK. gereğince Belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilemeyeceği ve HMK. 150.mad hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, Durusma Günü: 24/03/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

