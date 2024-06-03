T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Esas No : 2023/167

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından davalı ALİ ZEREN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İbrahim eşi ESMA'dan haber alınamadığından, sağ olupta tanıyan ve bulunduğu yeri bilen, hakkında malumatı olan kişilerin mahkememizin 2023/167 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri için M.K.32.maddesi gereğince gazete ile İKİNCİ KEZ ilanen tebliğine karar verilerek duruşması 13/12/2024 günü saat 09:00'a bırakılmıştır.

Karar gereğince adı geçenleri tanıyıp ve bilenlerin bu şahıstan haberi olanlar ile sağ ise kendisinin mahkememiz dosyasına İKİNCİ İLANIN tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 30/05/2024

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Basın No: ILN02042260