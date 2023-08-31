T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/246

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı , BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından Davalılar , ŞEVKİYE GÜMÜŞ, ŞÜKRAN TÜREL aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davasında verilen ara kararı gereğince;



-Burdur İli Merkez İlçesi Özgür Mah. 8 pafta, 121 ada, 113 parsel sayılı arsa vasfındaki 844,00 m2'lik (taşınmazda 123,08 m2'lik hissesinde),



-Burdur İli Merkez İlçesi Özgür Mah. 8 pafta, 121 ada, 10 parsel sayılı tarla vasfındaki 1.408,00 m2'lik (taşınmazda 205,33 m2'lik hissesinde)



Burdur İli Merkez İlçesi Özgür Mah. 125 pafta, 822 ada, 1 parsel sayılı arsa vasfındaki 2.078,00 m2'lik (taşınmazda 234,94 m2'lik hissesinde) davalılar ŞEVKİYE GÜMÜŞ ve ŞÜKRAN TÜREL adına kayıtlı taşınmazların, 2942 S.Y.Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davalıların düzeltim davası açması (Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi), açılacak olan davada husumetin Burdur Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Vakıflar Bankası'na yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince İLAN olunur. 24/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01884479