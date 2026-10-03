T.C. BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/108 Esas

25.09.2026

İLAN

Doğusunda Burdur ili, Kemer ilçesi 680 sayılı parselin, batısında Burdur ili Kemer ilçesi Akören köyü 1563 parselin ve derenin bulunan, kuzeyinde ise Burdur ili Kemer ilçesi Akören köyü 1562 ve 1555 nolu parsellerin bulunduğu, güneyinde ise Dere ile çevrili olan dava konusu taşınmazın; TMK'nın 713/4 ve 5.fıkraları gereğince; taşınmazın TMK 713 gereği tescili istendiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiası olanların ilanı takiben üç ay içerisinde Mahkememizin yukarıda yazılı esas dosyasına yazılı başvuruda bulunmaları aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu İLAN olunur.

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Basın No: ILN02561484