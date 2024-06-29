T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2019/351

KARAR NO : 2024/262

SANIK : HİSAM KALİL, Maron ve Sbah oğlu 01/01/1996 Afrin d.lu

S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması,

SUÇ TARİHİ : 09/05/2016

KARAR TARİHİ : 21/05/2024

Mahkememizin 21/05/2024 tarih, 2019/351 Esas ve 2024/262 Karar sayılı kararı ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan sanık Hisam Kalil hakkında kamu davasının açıldığı.

Sanık hakkında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçunu işlediği iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; dosya kapsamında iddianameye konu eylem tarihi ile 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde öngörülen asli dava zaman aşımı süresi göz önüne alınarak 8 yıllık asli zaman aşımının, iddianamenin düzenlendiği tarih olan 17/05/2016 tarihinden sonra 17/05/2024 tarihinde dolduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2 maddeleri yollamasıyla 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, karar verildiği,

Kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur. 26.06.2024

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Basın No: ILN02053011