T.C. BULDAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/35 Ort. Gid. Satış

28/01/2026

KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DAVALI: SALİHA DOKUMACI T.C. No:182*****222

Davacılar EMİNE KAFAOĞLU, İCLAL YURTLU tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının sonunda verilen karar gereğince; Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 22 parsel ve Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 4parsel sayılı taşınmazların satışına karar verildiği, taşınmazda hissedar olan Saliha Dokumacı'nın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğ edildiği, kararın bu şekilde kesinleştiği, Buldan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/35 Ort. Gid. Satış dosyasında satış işlemlerine başlanılmış olup, 28/12/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri raporuyla;

Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 22 parsel sayılı taşınmaz için, 365,100,00 TL,

Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 4parsel sayılı taşınmaz için, 1.317.600,00 TL muhammen bedel belirlenmiştir.

Hissedar Saliha Dokumacı'ya Mahkemece yapılan yargılama safahatında ilanen tebligat yapılmış olması aynı zamanda dosyayı takip eden hissedarlar vekili Av. Şeyma Yeşildağ 28/01/2026 tarihli talebiyle adı geçene ilanen tebligat yapılmasını talep etmesi sebebiyle satış işlemleri aşamasında da ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Saliha Dokumacı'ya iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını veya bildireceği bir adrese bilirkişi raporlarının tebliğini istemesi için 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz veya talep edilmediği taktirde bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 28/12/2025 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02/01/2026

