T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İ L A N
Sayı : 2026/270 Esas
04.03.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Giresun ili, Bulancak ilçesi, Saraçlı Mahallesi/Köyü 5 Cilt, 24 hanede nüfusa kayıtlı, Hasan ve Hatice oğlu 01/07/1890 doğumlu 28258708066 Tc kimlik nolu ŞÜKRÜ'nün hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince ŞÜKRÜ'nün tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2026/270 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur
GAİP
TC KİMLİK NO : 28258708066
ADI SOYADI : ŞÜKRÜ -
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1890
DOĞUM YERİ : ŞEMSETTİN
#ilangovtr
Basın No: ILN02449501