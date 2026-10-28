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Resmi İlanlar T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/777 Esas

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Burdur İli Bucak İlçesi Azmana Mevkisi 123 ada, 53 ve 55 parselde bulunan doğusu Şefika Akman Hissesi, kuzeyi orman, batısı İsmet Akca hissesi, güneyi yol ile çevrili (KROKİDE B HARFİ İLE GÖSTERİLEN 1.144,14 m² miktarındaki) nizasız fasılasız malik sıfatıyla zilliyetliğini sürdürdüklerinden M.Y. 713 md. uyarınca Tapuya kaydıyla davacı adına tescili talep edilmekte olup, TMK 712/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 25.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02579905