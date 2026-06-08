T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/725 Esas
Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Burdur İli Bucak İlçesi Kızılkaya/Yuva Mahallesi 135 ada 11 parsel (KROKİDE GÖSTERİLEN 11/01/2026 UYAP kayıt tarihli bilirkişi raporunun 4. Sayfasında yer alan krokide gösterilen alan olan 16.40, 5.48, 63.16, 12.80 ve 61.63 alan arasında yer alan 1350001, D8, D5, 1350003, 1350002 noktalar ve 1078.94 hesap alanı) nizasız fasılasız malik sıfatıyla zilliyetliğini sürdürdüklerinden M.Y. 713/4 md. uyarınca Tapuya kaydıyla davacılar adına tescili talep edilmekte olup, TMK 712/4 maddesi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN02481116