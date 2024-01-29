T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş. vekili tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü/mevkii, ada-parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil)davası açmıştır.
Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş.'ye yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açılmadığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelenmediği takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmazların, kamulaştırmayı talep eden idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına,T.C. Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı ve davanın konusuna ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince, İLAN OLUNUR. 17/01/2024
Kamulaştırılan
mülkiyet/irtifak
Kamulaştırılan Mülkiyet/Irtifak
|Esas No
|Davacı
|Davalılar
|Köy/Mahalle
|Ada/Parsel
|Hakkı Alanı (m²)
|2023/742
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Levent Uçar -Mahide Bıçaklı -Metin Uçar -Nazife Uçar -Rahmi Uçar
|Kızılkaya/Yeni
|178/2
|4,686.64
|2023/744
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Rukiye Öztürk
|Uğurlu
|101/40
|851.32
|2023/746
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Sacide Gökce
|Kızılkaya/Yuva
|146/22
|685.17
|2023/748
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Arif Gökoğlu
|Kızılkaya/Yuva
|146/10
|368.72
|2023/750
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Mehmet Turhan
|Kızılkaya/Yeni
|178/25
|602.25
|2023/752
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Sevil Bölükbaşıoğlu
|Kızılkaya/Yeni
|178/6
|1,231.62
|2023/754
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Afife Anıl Akın -Ahmet Lülü
|Kızılkaya/Pazar
|162/52
|6,511.14
|2023/756
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Nefise Karaca
|Kızılcaağaç
|202/11-202/12
|187.42-136.05
|2023/758
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Mehmet Öztürk
|Kızılcaağaç
|202/7
|306.37
|2023/760
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Ayşe Moral -Ayşe Şen -Mustafa Öztürk
|Kızılcaağaç
|198/26
|1912.04
|2023/762
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Havva Ülgen
|Uğurlu
|101/43
|244.52
|2023/764
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Emine Yüncü -Fahri Seven -Hasan Gök -Havvana Cenkli -Melahat Çobanoğlu -Melike Topçu -Naim Gök -Nureddin Gök -Yılmaz Seven
|Kızılcaağaç
|202/21
|165.89
|2023/766
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Ayşena Özdemir -Gülsüm Gök -Hüseyin Türkan -Osman Türkan -Şerife Akkaya
|Kızılcaağaç
|198/6
|1147.4
|2023/768
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Hüseyin Türkan -Osman Türkan -Şerife Akkaya
|Uğurlu
|101/37
|268.15
|2023/770
|Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş.
|-Abdullah İleri -Arife İleri -Melahat Uysal
|Gündoğdu
|249/213
|1,338
Not: Her bir dosya için ayrı ayrı ilan yapıldığına ilişkin gazetelerin Mahkememize gönderilmesi ihtar olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01974201