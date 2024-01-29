T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/742, 744, 746 ,748 ,750,752 ,754,756,758,760,762,764 ,766,768,770 dosyaları.

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş. vekili tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü/mevkii, ada-parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil)davası açmıştır.

Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş.'ye yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açılmadığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelenmediği takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmazların, kamulaştırmayı talep eden idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına,T.C. Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı ve davanın konusuna ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince, İLAN OLUNUR. 17/01/2024

Kamulaştırılan

mülkiyet/irtifak

Kamulaştırılan Mülkiyet/Irtifak

Esas No Davacı Davalılar Köy/Mahalle Ada/Parsel Hakkı Alanı (m²) 2023/742 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Levent Uçar -Mahide Bıçaklı -Metin Uçar -Nazife Uçar -Rahmi Uçar Kızılkaya/Yeni 178/2 4,686.64 2023/744 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Rukiye Öztürk Uğurlu 101/40 851.32 2023/746 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Sacide Gökce Kızılkaya/Yuva 146/22 685.17 2023/748 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Arif Gökoğlu Kızılkaya/Yuva 146/10 368.72 2023/750 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Mehmet Turhan Kızılkaya/Yeni 178/25 602.25 2023/752 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Sevil Bölükbaşıoğlu Kızılkaya/Yeni 178/6 1,231.62 2023/754 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Afife Anıl Akın -Ahmet Lülü Kızılkaya/Pazar 162/52 6,511.14 2023/756 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Nefise Karaca Kızılcaağaç 202/11-202/12 187.42-136.05 2023/758 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Mehmet Öztürk Kızılcaağaç 202/7 306.37 2023/760 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Ayşe Moral -Ayşe Şen -Mustafa Öztürk Kızılcaağaç 198/26 1912.04 2023/762 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Havva Ülgen Uğurlu 101/43 244.52 2023/764 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Emine Yüncü -Fahri Seven -Hasan Gök -Havvana Cenkli -Melahat Çobanoğlu -Melike Topçu -Naim Gök -Nureddin Gök -Yılmaz Seven Kızılcaağaç 202/21 165.89 2023/766 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Ayşena Özdemir -Gülsüm Gök -Hüseyin Türkan -Osman Türkan -Şerife Akkaya Kızılcaağaç 198/6 1147.4 2023/768 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Hüseyin Türkan -Osman Türkan -Şerife Akkaya Uğurlu 101/37 268.15 2023/770 Botaş Boru Hatları Ve Petrol Taşıma A.Ş. -Abdullah İleri -Arife İleri -Melahat Uysal Gündoğdu 249/213 1,338

Not: Her bir dosya için ayrı ayrı ilan yapıldığına ilişkin gazetelerin Mahkememize gönderilmesi ihtar olunur.

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Basın No: ILN01974201