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Resmi İlanlar T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-15 00:01:00 -

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

1.İ L A N
 
ESAS NO : 2022/1253 Esas


Mahkememizde görülmekte bulunan Samiye BAŞOĞLU'nun dedesi AHMET KASACIK ile AHMET KASACIK'ın babası ALİ oğlu FERHAT bin AHMET(Ali Oğlu Ahmet Oğlu Ferhat) ait mirasçılık belgesi istemidavasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Samiye BAŞOĞLU'nun dedesi AHMET KASACIK'ın babası ALİ oğlu FERHAT bin AHMET(Ali Oğlu Ahmet Oğlu Ferhat) olan müteveffanın yasal mirasçılarının tamamı yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde gerekçeli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01891701