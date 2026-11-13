T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2026/51 Ort. Gid. Satış
Konu : Satış İlanı tebliği
HİSSEDAR : ERCAN İŞLEK, 30025189558 T.C. No Aşağıda açıklaması ve satış tarihleri yazılı bulunan taşınmazlar hissedarı Ercan İŞLEK'in adresinin tespit edilememesi sebebiyle iş bu satış ilanının, ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZ
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, YENİ Mahalle, ARIKLAR mevkii, 422 Ada, 27 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymeti: 3.250.000,00 TL 1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 12/01/2027-11:15, Bitiş Tarihi: 19/01/2027-11:15, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 09/02/2027-11:15, Bitiş Tarihi: 16/02/2027 Saat: 11:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, YENİ Mahalle, ARIKLAR Mevkii, 422 Ada, 27 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymeti: 3.500.000,00 TL, 1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 12/01/2027-12:15, Bitiş Tarihi: 19/01/2027-12:15, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 09/02/2027-12:15, Bitiş Tarihi: 16/02/2027 Saat: 12:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, KASIMPAŞA Mahalle, 280 Ada, 38 Parsel, Taşınmaz "AVLULU AHŞAP EV DÜKKAN VE KERPİÇ SAMANLIK" vasfındadır. KIYMETİ: 2.296.040,00 TL, 1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 12/01/2027-13:40, Bitiş Tarihi: 19/01/2027-13:40, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 09/02/2027-13:40, Bitiş Tarihi: 16/02/2027 Saat: 13:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, ÇARŞI Mahalle, MERMERLİ Mevkii, 788 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz "ARSA" vasfındadır. Kıymeti: 1.445.000,00 TL, 1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 12/01/2027-14:40, Bitiş Tarihi: 19/01/2027-14:40, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 09/02/2027-14:40, Bitiş Tarihi: 16/02/2027 Saat: 14:40
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, ÇARŞI Mahalle, MERMERLİ Mevkii, 790 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz "ARSA" vasfındadır. Kıymeti: 1.180.800,00 TL, 1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 13/01/2027-10:10, Bitiş Tarihi: 20/01/2027-10:10, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 10/02/2027-10:10, Bitiş Tarihi: 17/02/2027 Saat: 10:10
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Bozüyük İlçe, YENİ Mahalle, 210 Ada, 40 Parsel. Taşınmaz "AVLULU AHŞAP EVVE MÜŞTEMİLATI" vasfındadır. Kıymeti: 8.685.975,68 TL,1. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 12/01/2027-10:15, Bitiş Tarihi: 19/01/2027-10:15, 2. ARTIRMA Başlangıç Tarihi ve Saat: 09/02/2027-10:15, Bitiş Tarihi: 16/02/2027 Saat: 10:15
#ilangovtr
Basın No: ILN02593315