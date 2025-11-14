T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2025/52 Ort. Gid. Satış
Konu : Bilirkişi Raporu Tebliği
HİSSEDAR : GÜLZADA ÖZDEMİR- Daşoğuz Şehri Atayev Sok. No:30 TÜRKEMİSTAN
Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/261 Esas, 2016/660 Karar sayılı ilamı ile Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeni ah. 406 Ada 77 Parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup, taşınmaz hakkında aldırılan 31/10/2025 tarihli bilirkişi raporu ile "780,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın arsa ve üzerindeki mevcut yapılarla birlikte güncel tarih itibari ile toplam değeri 7.904.860,00-TL" olduğu tespit edilmiştir. Hissedar Gülzada ÖZDEMİR'in adresinin tespit edilememesi sebebiyle iş bu bilirkişi raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02333446