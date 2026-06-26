T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2026/177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221
KAMULAŞTIRMA İLANI
27/02/2017 tarih ve 2017/9983 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılması için işlemlere başlanan Afyon-Seçköy (Bursa) Doğalgaz İletim hattı Projesine aşağıda dosya numarası ve dava konusu taşınmaz bilgileri yazılı bulunan dava konusu taşınmazların, davalı maliklere Kamulaştırma Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde pazarlığa çağrı bildirimi gönderilerek satın alma yolu denendiği fakat sonuç alınamadığından mahkememizde yukarıda esas numarası ile belirtilen dava dosyasında kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifak/mülkiyet tescili istemli dava açıldığı Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 18/06/2026
DOSYA NO: DAVA KONUSU TAŞINMAZ BİLGİLERİ
1-)2026/177 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 1 parsel
Davalılar: HÜLYA ER, MEHMET KARACA, NERMİYE KINIK, VEDAT KARACA
2-)2026/178 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 2 parsel
Davalılar: MÜNÜR KARACA, SÜLEYMAN KARACA
3-)2026/179 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 3 parsel
Davalılar: MEHMET KARACA
4-)2026/180 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 4 parsel
Davalılar: ALİ OSMAN ÖKSÜZ, AYŞE ÇAVDAR, BAHRİ KAYA, BÜLENT KILIÇ, BÜLENT YENER, EMİNE ÖZER, ERCAN KAYA, ERHAN ÖKSÜZ, ERKAN ÖZTÜRK, ERSEL ÖZTÜRK, FATMA BAŞ, FATMA SÖNMEZ, FEVZİYE OVA, GÖKHAN KARABULUT, GÜLER GÜNGÖR, GÜLHAN GURULKAN, GÜLSER ERDOĞAN, GÜLTEN KAYA, HACER GURULKAN, HASAN KAYA, HAYRİ KAYA, İRFAN ÖKSÜZ, İSMAİL GURULKAN, KADRİYE KARABULUT, LEVENT KILIÇ, MAKBULE ÜNALAN, MEHMET KARABULUT, METİN KARABULUT, MUSTAFA KAYA, MUSTAFA ÖKSÜZ, NAGEHAN ÖZTÜRK, NERİMAN BELİĞ, NİHAT KILIÇ, NURCAN ŞAHBAZ, ORHAN KESKİN, OSMAN KESKİN, RABİA KAYA, REMZİ YENER, REMZİYE DİNÇ, REYHAN AYAZ, SAMİYE KAYA DUZCU, SANİYE KAYA, SEDAT KILIÇ, SEDAT ÖKSÜZ, SEMRA KÖSEN, SERKAN KARABULUT, SERKAN KAYA, SEVİM ÇAVDAR, SEVİM İNCE, ŞUAYİP ÖZTÜRK, VEDAT KILIÇ
5-)2026/181 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 5 parsel
Davalılar: BÜLENT KILIÇ, GÜLER GÜNGÖR, GÜLTEN KAYA, İSMAİL GURULKAN, LEVENT KILIÇ, NİHAT KILIÇ, SANİYE KAYA, SEDAT KILIÇ, VEDAT KILIÇ
6-)2026/182 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 6 parsel
Davalılar: ERKAN ÖZTÜRK, ERSEL ÖZTÜRK, NAGEHAN ÖZTÜRK, NERİMAN BELİĞ, ŞUAYİP ÖZTÜRK
7-)2026/183 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 7 parsel
Davalılar: AYŞE ÇAVDAR, BAHRİ KAYA, ERCAN KAYA, FATMA SÖNMEZ, HASAN KAYA, HAYRİ KAYA, MUSTAFA KAYA, SAMİYE KAYA DUZCU, SERKAN KAYA, SEVİM İNCE
8-)2026/184Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 8 parsel
Davalılar: EMRULLAH METİN ER, FATMA BİLGİN, GÜLÜFER ÖNER, NİHAL YENER
9-)2026/185 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 26 parsel
Davalılar: AHMET ARI, AHMET ARI, ALİYE İKİTEPE, AYŞE KILIÇ, AYŞE OKUMUŞ, EMİNE ÖKSÜZ, FATİH DİNÇ, FATMA TUNALI, HACER ÖZTOSUN, HİLMİ DİNÇ, İBRAHİM ARI, MAKSUDE DİNÇ, MEHMET ARI, NESRİN ARI, SAMİYE YILMAZ, ULVİYE GURULKAN, ZEMİNE KENAN
10-)2026/186 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 27 parsel
Davalılar: HÜSEYİN AVNİ ÇAM, NADİDE KODA, RAZİYE GÜREL, SELİME ÇAM, SEMİHA AKIN
11-)2026/187 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 29 parsel
Davalılar: AYŞEGÜL KURAL, HACER KURAL, HATİCE KARAGÖZ, İSMAİL KURAL, NURTEN KURAL, SAMİYE YILMAZ, ZAFER KURAL
12-)2026/188 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 39 parsel
Davalılar: HASAN HÜSEYİN KARALAR
13-)2026/189 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 40 parsel
Davalılar: SELİME ÇAM
14-)2026/190 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 41 parsel
Davalılar: ARZU TURGUN, ASMİN NEHİR ERTUĞRUL, İZZET BAĞCI, KAFİYE ÖKSÜZ, MERVE ERTUĞRUL, NECMİYE ERTUĞRUL, SEVİM ERTÜRK, SİBEL ÖZCAN, ZENNÜRE UVUT
15-)2026/191 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 44 parsel
Davalılar: ERCAN TOSUN
16-)2026/192 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 122 ada 45 parsel
Davalılar: AHMET AKTAŞ, AHMET AKTAŞ, AHMET KAVAS, BAHRİ AKTAŞ, BÜLENT KAVAS, CENGİZ TEKECE, GÖKHAN AKTAŞ, GÖNÜL ÖZCAN, GÜLAY KAYITMAZ, HAKAN AKTAŞ, HALİME KAVAS, HAMİDE ARI, HAMİDE GÜNER, HÜSEYİN AKTAŞ, İBRAHİM KAVAS, KADİR ÇINAR, MAKBULE TEKECE, MEDİNE AKTAŞ, MEHMET KAVAS, MESUDE ÇINAR, METİN KAVAS, MİTAT KAVAS, NADİDE KURAL, NECATİ AKTAŞ, NURCAN KAYA, NURDAN POYRAZ, SEFER TEKECE, SEFERİYE AKCAKAVAKLI, SELAHATTİN AKTAŞ, YILDIZ UÇAROĞLU, ZEKİ AKTAŞ
17-)2026/193 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 53 parsel
Davalılar: HAYRETTİN YILDIRIM
18-)2026/194 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 55 parsel
Davalılar: HACER ÜNSAL, MÜJDAT ÇETİN, MÜRVET ÇETİN, NADİYE ÇETİN, SAADET KAHRAMAN, SACİDE EREN, ŞÜKRAN KAHRAMAN, VİLDAN UZUNLAR
19-)2026/195 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 56 parsel ve 135 ada 58 parsel
Davalılar: ERDİNÇ MERT, FİKRET İLHAN, FİKRİ MERT, İBRAHİM İLHAN, İSMAİL İLHAN, KÜBRA İKİZ, MELİH İMLA, NECMİ MERT, SALİM KAYA, SELİN YANPALA, SEMRA TALİH, ŞENAY KAYA
20-)2026/196 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 62 parsel
Davalılar: AHMET ÖZEN, CEMİLE ÇORA, HATİCE BUDAKLI, İSMAİL ÖZEN, MEHMET ÖZEN, MUSTAFA ÖZEN, NİHAL ÇAKIR, SELİME KAÇAR, ZEHRA KUYUCU
21-)2026/197 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 78 parsel
Davalılar: AYFER İCİK, HACER KAVAS, İSMAİL ÇAM
22-)2026/198 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 79 parsel
Davalılar: ATİKE YAVUZ, EMİNE UBUZ, FUNDA ÖZTÜRK, GÜLFER GAZEL, GÜLÜŞEN TEMEL, NURDAN ŞENTÜRK, SALİH YAVUZ
23-)2026/199 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 81 parsel
Davalılar: AHMET KARAKUŞ, ENDER YILDIRIM, MEHMET ÇAM, ÖMER YILDIRIM, SONER YILDIRIM, ŞERİFE ÇAM, ÜLKÜ GÜNAL, ZAFER ÇAM
24-)2026/200 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Arapdede Mah/Köyü, 135 ada 82 parsel
Davalılar: MEHMET ÜMİT SÖNMEZ
25-)2026/201 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 104 ada 141 parsel
Davalılar: AHMET CİNÇINAR, ASİYE DÜNDAR, BAKİ DÜNDAR, ÇAĞRI DÜNDAR, DİLEK DÜNDAR PEHLİVAN, EMİNE ZORARSLAN, EYLEM DÜNDAR, FAHRİYE KÜÇÜK, FARUK DÜNDAR, FEVZİYE AŞKIN, FİLİZ DÜNDAR, HALUK DÜNDAR, HÜSNİYE DÜNDAR, KADİR DURMAZ, KIYMET KUTLU, LEVENT DURMAZ, MÜESSER ERMİŞ, NACİYE AK, NEVİN LİMON, ÜRFET ÖZEN, YASİN DÜNDAR, ZEHRA KONUK, ZİYA DÜNDAR, ZİYACAN DÜNDAR
26-)2026/202 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 104 ada 143 parsel
Davalılar: KAMİL YAVUZ
27-)2026/203 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 104 ada 146 parsel
Davalılar: FERİDE ATA, FEVZİYE GÜVEN, FEYİME BOZACIOĞLU, ZEYNEL GÜVENÇ
28-)2026/204 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 104 ada 198 parsel
Davalılar: FAHRETTİN ÇAVDAR
29-)2026/205 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 104 ada 176 parsel
Davalılar: CEVDET YAŞAR
30-)2026/206 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Bahçesultan Mah/Köyü, 105 ada 61 parsel
Davalılar: HASAN ÖZ
31-)2026/207 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 151ada 43 parsel
Davalılar: BİNNAZ ERDEM, ERDAL DEMİRCİ, MUSTAFA DEMİRCİ, SEBİLE FİDANCAN, ŞENAY DEMİRCİ
32-)2026/208 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 151 ada 52 parsel
Davalılar: AHMET KURAL, HALİME ÇAVDAR, HÜSEYİN KURAL, SELİME GÜNAL
33-)2026/209 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 151 ada 53 parsel
Davalılar: EMİNE ÖZENÇ, SELİM ÜNALAN, ZÜLEYHA ER
34-)2026/210 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 158 ada 3 parsel
Davalılar: MEHMET YAŞAR GÜREL
35-)2026/211 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 158ada 4 parsel
Davalılar: BEKİR AVCI
36-)2026/212 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Dereköy Mah/Köyü, 158 ada 8 parsel
Davalılar: MAKSUDE KOCAAĞA
37-)2026/213 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 115 ada 24 parsel
Davalılar: MEHMET TÜRK, MÜRVET TÜRK, İLHAN TÜRK
38-)2026/214 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 124 ada 83 parsel
Davalılar: MEHMET SAKA
39-)2026/215 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 124 ada 84 parsel ve 124 ada 110 parsel
Davalılar: KADRİYE AKA
40-)2026/216 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 124 ada 87 parsel
Davalılar: ALİ RİZA BELER, ARZU KÖSEM, EKREM BELER
41-)2026/217 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 124 ada 109 parsel
Davalılar: OĞUZHAN GÜNER
42-)2026/218 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 124 ada 139 parsel
Davalılar: EMRULLAH MEŞE
43-)2026/219 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 125 ada 19 parsel
Davalılar: GÜLDESTE ESPİT, ÜMMÜ BELER
44-)2026/220 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 125 ada 22 parsel
Davalılar: AYŞEGÜL KOCABAŞ, FEVZİYE AKA, HATİCE KAYAHAN, İBRAHİM AYNİGÜL, ŞENOL AYNİGÜL
45-)2026/221 Esas: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Kınık Mah/Köyü, 131 ada 3 parsel
Davalılar: AYŞE ÖZKAN, EMRULLAH ŞEN, EROL ŞEN, İSMAİL ŞEN, SEMİHA ŞEN
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Basın No: ILN02495853