T.C. BOZOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-09-14 00:00:00 -
T.C. BOZOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/361 Esas
30/10/2023
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASARİ TAŞKIRAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 51922683130
ADI SOYADI : HASARİ TAŞKIRAN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1933
DOĞUM YERİ : BOZOVA
İKAMETGAH ADRESİ : Hacılar Mah. Hacılar Küme Evleri No:22 İç Kapı No:2Bozova/ ŞANLIURFA
EK : Dava Dilekçesi
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Basın No: ILN02088720