T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/269 Esas
30.01.2026
İLAN
Davacı , AHMET ÇİFTÇİ ile Davalı , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Kırmızıpınar Mahallesi 113 ve 112 parselin bitişiğinde bulunan 6000 m² lik taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02392186