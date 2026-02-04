  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/269 Esas
30.01.2026

İLAN

Davacı , AHMET ÇİFTÇİ ile Davalı , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Kırmızıpınar Mahallesi 113 ve 112 parselin bitişiğinde bulunan 6000 m² lik taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02392186