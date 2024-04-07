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Resmi İlanlar T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-07 00:00:00 -

T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/400 Esas
 
28/02/2024
 
İLAN

Davacı , HALİL URAL ile Davalılar , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Yukarıçatak Mahallesinde 965, 721 ve 91 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02016390