T.C. BOZKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/441 Esas

31.08.2026

Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce 2026/441 esas sayılı dosyasının dahili davalısı 33727617084 TC kimlik numaralı MUHAMMET BARIŞ ERKAN'a UYAP sistemindeki adresine dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin bila ikmal iade geldiği, adres araştırmasında şahsa ulaşılamadığı sistemde kayıtlı adres kaydının ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı bu nedenle dahili davalıya tebligat yapılamamıştır.

Dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 122/1. Maddesine göre, tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı Kanun'un 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu, duruşma günü: 18/09/2026 günü saat:12.00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi taktirde HMK'nun 139., 141. ve 150. maddeleri gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02541771