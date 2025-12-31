T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/1086 Esas

Davalı 25316071780 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Avni Bayatlı'nın mahkememizin 2021/1086 E sayılı ortaklığın giderilmesi konulu dava dosyasında yapılan yargılama sırasında tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/02/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

