T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/1584 Esas

Davalı 59407358764 T.C. Kimlik numaralı Remziye Çetinel'in mahkememizin 2023/1584 E sayılı ortaklığın giderilmesi konulu dava dosyasında yapılan yargılama sırasında tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/04/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02361564