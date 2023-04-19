T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2 Tereke

12/04/2023 Konu : İlan yapılması hk.İLAN

BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Sinop İli Boyabat İlçesi Karacaören Köyü nüfusuna kayıtlı Zühtü ve Ayşe oğlu01/01/1945 doğumlu, Zincirlikuyu Mahallesi, Stadyum Caddesi, No:16, İç Kapı No: 5 Boyabat Sinop adresinde ikamet eden 49468689600 T.C. Kimlik numaralı Müteveffa ERDOĞAN AKTAŞ'ın alacak ve borçlarını tespiti için ilanın neşrinden itibaren Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulunmaları hususunda davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN01815821