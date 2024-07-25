T.C. BOYABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı :2021/373 Esas

12.07.2024

Konu : İLAN METNİ

Davacı ŞEVKET KOÇ (T.C. 64840177186) ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında, davalı DÖNDÜ KOÇ'un bilinen adresine tebligat yapılamadığı ve tebligata yarar başka adresi de tespit edilemediğinden bilirkişi raporu özetinin ve duruşma gününün Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; 1. Evin değeri : 75,00 m2 * 980 TL/m2 * 0,90 = 66.150,00 TL, 2. Evin değeri : 85,00 m2 * 980 TL/m2 * 0,90 = 74 970,00 TL, 3. Evin değeri : 87,00m2 * 980TL/m2 * 0,85 = 72.471,00TL olduğu belirtilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK'nun 122. Maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ yapılmış sayıldığı tarihiden itibaren 2 hafta olduğu ve HMK'nun 139. Maddesi uyarınca duruşmaya katılmadığı veya vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaların yokluğunda yapılarak hüküm verileceği ve duruşmanın 06.11.2024 günü saat 11:40'a bırakıldığı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12.07.2024

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Basın No: ILN02067105