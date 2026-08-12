T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sinop ili, Boyabat ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 07/09/2026 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan EPDK'ya karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 05/08/2026
|ESAS NO
|DAVALILAR
|KÖY
|ADA
|PARSEL
|ALAN m²
|2026/365
|Selahattin Erdoğan
|Çukurhan
|109
|23
|37,78
|2026/366
|Mehmet Kızılgün, Şevket Kızılgün, Şefik Kızılgün, Hüseyin Kızılgün, Ramazan Kızılgün, Naciye Savaş, Bülent Kızılgün, Saniye Erol, Hüsniye Aktaş
|Çukurhan
|109
|81
|56,09
|2026/367
|Muharrem Öztürk
|Çulhalı
|114
|4
|141,29
|2026/368
|Şakir Kocaboy
|Çulhalı
|114
|16
|333,95
|2026/369
|Hayreddin Öküzcü, Hüsnüye Güler, Fadime Kocaman, Fadime Öküzcü, Yılmaz Gülmez, Yaşar Meşeci, Selçuk Meşeci, Ali Öküzcü, Veli Öküzcü,Keziban Can, Naciye Karakuş, Şerife Uslu, Ramazan Ertürk, Emine Öküzcü, Kenan Meşeci, Gürsel Çakır, Aydın Öküzcü, Mustafa Öküzcü, Kamile Çapanoğlu, Ayşe Aksu
|Çulhalı
|115
|4
|928,75
|2026/370
|Sevim Öztürk, Şenel Öztürk, Muhsin Öztürk, Şaban Öztürk, Satu Çaylak, Meryem Öztürk, Ayşe Çaylak, Şehri Pilavcı, Fadime Göksu
|Çulhalı
|115
|16
|79,29
|2026/371
|Kadir Erdoğan
|Çulhalı
|116
|2
|235,27
|2026/372
|Mahir Halıcı, Tahir Halıcı, Güldane Tuncer, Keziban Demir, Şehri Tamar, Fadime Halıcı, Ümit Halıcı, Kerem Halıcı, Selim Halıcı, Yasin Kocadağ, Semiye Danacıoğlu, Yeter Taşkın, Altun Baş, Yadigar Köklü, Yaşar Halıcı, Keziban Öztürk, Sultan Yılmaz, Abdullah Akay, İsmail Akay, Emre Akay, Esra Akay
|Çulhalı
|122
|69
|121,23
|2026/373
|Selahattin Erdoğan
|Çulhalı
|129
|1
|220,93
|2026/374
|Mustafa Memiş
|Çulhalı
|129
|28
|80,05
|2026/375
|Hüseyin Kocaman
|Çulhalı
|129
|167
|320,72
|2026/376
|Şaban Koru, Yaşar Koru
|Çulhalı
|130
|7
|85,73
|2026/377
|Sultan Memiş, Coşkun Memiş, Emine Memiş, Dilek Çaylık, Hatice Kıral, Süleyman Memiş, Hanife Erdoğan
|Çulhalı
|136
|5
|26,06
|2026/378
|Adem Oruç, Ahmet Oruç
|Çulhalı
|136
|90
|318,52
|2026/379
|Şevket Katırcı, Yayha Katırcı, Hüseyin Katırcı, Menderes Katırcı, Sündüs Karaaslan, Hasibe Şahinbaş, Nurgül Katırcı, Zahide Katırcı
|Çukurhan
|161
|1
|241,23
|2026/380
|İzzet Katırcı
|Çukurhan
|161
|2
|333,55
|2026/381
|Satılmış Bayram, Döndü Kartal, Keziban Öztürk, Aysel Önder, Ahmet Öztürk, Recep Öztürk, Zeynep Koca, Dursun Öztürk, Fatma Nedime Akdoğan, Nadir Nusret Çoban, Mustafa Selahattin Çoban, Süheyla Özvar, Halil Bayram, Ahmet Bayram, Orhan Bayram, Hamide Gül, Hanife Maviş, Kerziban Özcan, Ayşe Diner, Ali Bayram, Hakkı Bayram, Hasan Bayram, Elmas Sağlam
|Çattepe
|165
|4
|3610,90
|2026/382
|Yaşar Aktay, Süleyman Aktay
|Çattepe
|165
|129
|417,9
|2026/383
|Bilal Tosuner, Celal Tosuner, Cemal Tosuner, Kamil Tosuner, Kemal Tosuner, Mustafa Tosuner, Satılmış Tosuner, Cemile Çetin, Satu Sarı, Muhterem Sarı, Nurgül Oruç, Mehmet Tosuner, Hasan Tosuner, Yeter Gülenci, Keziban Karakolcu, Satu Tosuner, Erdoğan Tosuner, Erol Tosuner, İbrahim Tosuner, Kadriye Boyacı, Ünzüle Tosuner, Adem Tosuner, Recep Tosuner, Fatih Tosuner, Selma Acar, Ramazan Cura, Hediye Tosuner, Saime Cura, Fatih Cura, Fahrettin Cura, Dilek Cura, Melek Işık, Yıldız Cura, Murat Cura, Elif Aydın, İlknur Polat, Hamide Nur Cura, Fatma Yıldız, Lale Cura, Hasan Cura, Hakan Cura, Filiz Kılıç
|Çukurhan
|167
|63
|627,16
|2026/384
|Yaşar Karagöz
|Çattepe
|170
|31
|209,57
|2026/385
|Mualla Karagöz
|Çattepe
|170
|133
|515,78
|2026/386
|Teyfik Altın, Keziban Altın, Satu Altın, Muammer Altın, Hüseyin Altın, Metin Altın, Yasin Altın, Miyesser Türk
|Çukurhan
|180
|17
|693,28
|2026/387
|Şefik Kızılgün, Ramazan Kızılgün, Mehmet Kızılgün, Bülent Kızılgün
|Çulhalı
|186
|18
|43,49
|2026/388
|Nuri Savaş
|Çulhalı
|186
|294
|91,31
|2026/389
|Şükrü Kızılgün
|Çulhalı
|186
|296
|119,04
|2026/390
|Nazmi Köstek, Alime Köstek, Güngör Köstek, Osman Köstek, Şahin Köstek, Nadiye Er, Sezaver Çömez, Fatma Yıldırım, Sevim Köstek
|Çukurhan
|207
|13
|319,42
#ilangovtr
Basın No: ILN02528235