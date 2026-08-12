T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sinop ili, Boyabat ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 07/09/2026 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan EPDK'ya karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 05/08/2026

ESAS NO DAVALILAR KÖY ADA PARSEL ALAN m² 2026/365 Selahattin Erdoğan Çukurhan 109 23 37,78 2026/366 Mehmet Kızılgün, Şevket Kızılgün, Şefik Kızılgün, Hüseyin Kızılgün, Ramazan Kızılgün, Naciye Savaş, Bülent Kızılgün, Saniye Erol, Hüsniye Aktaş Çukurhan 109 81 56,09 2026/367 Muharrem Öztürk Çulhalı 114 4 141,29 2026/368 Şakir Kocaboy Çulhalı 114 16 333,95 2026/369 Hayreddin Öküzcü, Hüsnüye Güler, Fadime Kocaman, Fadime Öküzcü, Yılmaz Gülmez, Yaşar Meşeci, Selçuk Meşeci, Ali Öküzcü, Veli Öküzcü,Keziban Can, Naciye Karakuş, Şerife Uslu, Ramazan Ertürk, Emine Öküzcü, Kenan Meşeci, Gürsel Çakır, Aydın Öküzcü, Mustafa Öküzcü, Kamile Çapanoğlu, Ayşe Aksu Çulhalı 115 4 928,75 2026/370 Sevim Öztürk, Şenel Öztürk, Muhsin Öztürk, Şaban Öztürk, Satu Çaylak, Meryem Öztürk, Ayşe Çaylak, Şehri Pilavcı, Fadime Göksu Çulhalı 115 16 79,29 2026/371 Kadir Erdoğan Çulhalı 116 2 235,27 2026/372 Mahir Halıcı, Tahir Halıcı, Güldane Tuncer, Keziban Demir, Şehri Tamar, Fadime Halıcı, Ümit Halıcı, Kerem Halıcı, Selim Halıcı, Yasin Kocadağ, Semiye Danacıoğlu, Yeter Taşkın, Altun Baş, Yadigar Köklü, Yaşar Halıcı, Keziban Öztürk, Sultan Yılmaz, Abdullah Akay, İsmail Akay, Emre Akay, Esra Akay Çulhalı 122 69 121,23 2026/373 Selahattin Erdoğan Çulhalı 129 1 220,93 2026/374 Mustafa Memiş Çulhalı 129 28 80,05 2026/375 Hüseyin Kocaman Çulhalı 129 167 320,72 2026/376 Şaban Koru, Yaşar Koru Çulhalı 130 7 85,73 2026/377 Sultan Memiş, Coşkun Memiş, Emine Memiş, Dilek Çaylık, Hatice Kıral, Süleyman Memiş, Hanife Erdoğan Çulhalı 136 5 26,06 2026/378 Adem Oruç, Ahmet Oruç Çulhalı 136 90 318,52 2026/379 Şevket Katırcı, Yayha Katırcı, Hüseyin Katırcı, Menderes Katırcı, Sündüs Karaaslan, Hasibe Şahinbaş, Nurgül Katırcı, Zahide Katırcı Çukurhan 161 1 241,23 2026/380 İzzet Katırcı Çukurhan 161 2 333,55 2026/381 Satılmış Bayram, Döndü Kartal, Keziban Öztürk, Aysel Önder, Ahmet Öztürk, Recep Öztürk, Zeynep Koca, Dursun Öztürk, Fatma Nedime Akdoğan, Nadir Nusret Çoban, Mustafa Selahattin Çoban, Süheyla Özvar, Halil Bayram, Ahmet Bayram, Orhan Bayram, Hamide Gül, Hanife Maviş, Kerziban Özcan, Ayşe Diner, Ali Bayram, Hakkı Bayram, Hasan Bayram, Elmas Sağlam Çattepe 165 4 3610,90 2026/382 Yaşar Aktay, Süleyman Aktay Çattepe 165 129 417,9 2026/383 Bilal Tosuner, Celal Tosuner, Cemal Tosuner, Kamil Tosuner, Kemal Tosuner, Mustafa Tosuner, Satılmış Tosuner, Cemile Çetin, Satu Sarı, Muhterem Sarı, Nurgül Oruç, Mehmet Tosuner, Hasan Tosuner, Yeter Gülenci, Keziban Karakolcu, Satu Tosuner, Erdoğan Tosuner, Erol Tosuner, İbrahim Tosuner, Kadriye Boyacı, Ünzüle Tosuner, Adem Tosuner, Recep Tosuner, Fatih Tosuner, Selma Acar, Ramazan Cura, Hediye Tosuner, Saime Cura, Fatih Cura, Fahrettin Cura, Dilek Cura, Melek Işık, Yıldız Cura, Murat Cura, Elif Aydın, İlknur Polat, Hamide Nur Cura, Fatma Yıldız, Lale Cura, Hasan Cura, Hakan Cura, Filiz Kılıç Çukurhan 167 63 627,16 2026/384 Yaşar Karagöz Çattepe 170 31 209,57 2026/385 Mualla Karagöz Çattepe 170 133 515,78 2026/386 Teyfik Altın, Keziban Altın, Satu Altın, Muammer Altın, Hüseyin Altın, Metin Altın, Yasin Altın, Miyesser Türk Çukurhan 180 17 693,28 2026/387 Şefik Kızılgün, Ramazan Kızılgün, Mehmet Kızılgün, Bülent Kızılgün Çulhalı 186 18 43,49 2026/388 Nuri Savaş Çulhalı 186 294 91,31 2026/389 Şükrü Kızılgün Çulhalı 186 296 119,04 2026/390 Nazmi Köstek, Alime Köstek, Güngör Köstek, Osman Köstek, Şahin Köstek, Nadiye Er, Sezaver Çömez, Fatma Yıldırım, Sevim Köstek Çukurhan 207 13 319,42

#ilangovtr

Basın No: ILN02528235