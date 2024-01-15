T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/345 Esas

04/01/2024

İLAN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasına,Adres araştırımasından bir netice alınamadığından, gerekçeli kararın " Niğde İli, Bor ilçesi, Kızılyer mahallesi 1631 ada 3 parselde (eski 29 ada 124 parsel) yer alan Tahsin Karcı mülkiyetindeki fen bilirkişinin 11/07/2018 tarihli bilirkişi raporu ekindeki krokide gösterilen tarla vasfındaki toplam 23499,75 m² yüzölçümlü taşınmazın siyah renkle gösterilen 3.903,72 m2 irtifak, kırmızı renkle gösterilen 64,00 m2 irtifak hakkı (pilon yeri) olan TAPU KAYDININ davalı adına kaydın İPTALİNE ve davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine TESCİLİNE ve tescilin irtifak/istimlak/şerhinin davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına şerh KAYDINA " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içindeB.A.M. Nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın davalı TAHSİN KARCI'ya tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01967058