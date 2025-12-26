T.C. BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/302 Esas

22.12.2025

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesi ve Mahkememizin 09.12.2025 tarihli ara karar gereği; Bolu İli, Gerede ilçesi, Kabiller Mahallesinde bulunan, 118 ada 1 parsel numaralı taşınmazda hissedar olan ve Gerede Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/665 Esas 2011/361 Karar sayılı dosyasında "Ahmet kızı ŞEFİKA, Salih kızı SARE, Salih kızı NAİLE, Arif oğlu YUSUF, Arif oğlu ALİ, Arif oğlu HALİM, Arif oğlu AHMET HAMDİ, Arif kızı FATMA, Arif kızı HATİCE, Arif'in diğer kızı FATMA, Zahide kızı HATİCE'' isimli şahıslara kayyım tayin edildiğinden, TMK 588 Maddesi gereğince kim oldukları bilinmeyen "Ahmet kızı ŞEFİKA, Salih kızı SARE, Salih kızı NAİLE, Arif oğlu YUSUF, Arif oğlu ALİ, Arif oğlu HALİM, Arif oğlu AHMET HAMDİ, Arif kızı FATMA, Arif kızı HATİCE, Arif'in diğer kızı FATMA, Zahide kızı HATİCE'' dava konusu taşınmazın hissesinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02368944