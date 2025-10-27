T.C. BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/114 Esas

23.10.2025

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili Merkez ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan 195 ada 6 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Arife, Firdevs, Şazimet, Hasan, Reşat, Hüseyin, Emine ve Sacide''nin kim olduklarının bilinmediği, bilenmeyen şahıslar olması sebebiyle Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.11.2014tarih ve 2014/391 Esas 2014/847 Karar sayılı ilamı ile kendisine Bolu Defterdarının kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m gereğince kim oldukları bilinmeyen "Arife, Firdevs, Şazimet, Hasan, Reşat, Hüseyin, Emine ve Sacide"nin dava konusu taşınmazın hissesinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, ilk ilan tarihi olan 30/05/2025 tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02320437