T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2023/134 Esas

04/01/2024

Konu : 2. ilan

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili Merkez ilçe Karaçayır Mahallesinde bulunan 774 ada 53 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Seyit oğlu Mustafa, İbrahim kızı Fatma, Abdülkerim kızları Kamile, Sıdıka ve Şefika'nın kim olduklarının bilinmediği, bilenmeyen şahıslar olması sebebiyle Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve 2012/67 Esas - 2013/124 Karar sayılı ilamı ile kendisine Bolu Defterdarının kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m gereğince kim olduğu bilinmeyen "Seyit oğlu Mustafa, İbrahim kızı Fatma, Abdülkerim kızları Kamile, Sıdıka ve Şefika'nın dava konusu taşınmaz hisselerinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendilerini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024

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Basın No: ILN02008831