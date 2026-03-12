  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2024/1555 Esas

DAVALI : EMİNE KARABINAR

Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Vasiyetçi ŞAZİYE TAŞKIN'IN vasiyetnamesinde;

"Dairemi yeğenim Kadri kızı Sibel Ekin'e kendi isteğimle ölümüme kadar tüm haklar bana ait olmak üzere bırakıyorum." şeklinde olduğu görüldü.

Müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. 21/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02421257