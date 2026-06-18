T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/3 Tereke Tasfiye
16/06/2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) :HAKAN AYDOĞAN (TC 25819382468)
SON YERLEŞİM YERİ: Şeyhli Mah Amber Sok No:7/3 Pendik İSTANBUL
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Bolu 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2026 tarih ve 2026/184 esas,2026/193 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
(İc.İf.K. 166, 217)
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Basın No: ILN02490886