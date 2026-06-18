  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/3 Tereke Tasfiye
16/06/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS) :HAKAN AYDOĞAN (TC 25819382468)
SON YERLEŞİM YERİ: Şeyhli Mah Amber Sok No:7/3 Pendik İSTANBUL

Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Bolu 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2026 tarih ve 2026/184 esas,2026/193 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

(İc.İf.K. 166, 217)

#ilangovtr

Basın No: ILN02490886