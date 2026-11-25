Sayı :2026/9 Tereke Tasfiye

21/11/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve ALACAKLILARI DAVET İLANI

Bolu 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/09/2026 tarih ve 2025/1298 esas, 2026/867 karar sayılı ilamı ile muris Hayri KAYNAR'ın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02602638