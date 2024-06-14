T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/128 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Yıldırım Yılmaz'ın(209****298 TC kimlik nolu Necdet ve Mürvet oğlu, 18/01/1979 doğumlu ) yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememekle, mahkememizce 15/03/2024 tarihinde keşif yapıldığı, İnşaat Müh. Alınan raporda taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri 7.000,000 TL , dava tarihindeki değeri 2.842,000 TL, satış tarihi toplam parsel değeri 592.112 TL olduğu, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,duruşmanın 16/10/2024 günü saat 10;05 ' de görüleceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02048286