T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/194 Esas

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesinde bulunan 958 parsel nolu 1.896,00 m² yüzölçümlü ahşap ev ve bahçesi vasıflı taşınmazda hissedar olan"Ali Osman evlatları Abdullah, Emine, İsmail, Fatma, Makbule, Hatice, Ali Osman karısı Fatma ve Emrullah oğlu Ali Osman "isimli şahıslara Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/01/2016 tarih 2015/818 Esas ve 2016/74 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini, bahse konu taşınmazın Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/12 nolu satış dosyasında satışı yapılmış ve kayyım tarafından idare edilen "Ali Osman evlatları Abdullah, Emine, İsmail, Fatma, Makbule, Hatice, Ali Osman karısı Fatma ve Emrullah oğlu Ali Osman " isimli şahsın payına düşen toplam 66.922,15 TL satış bedelinin bankada açılan hesaba yatırıldığını, mal varlığının, Medeni Kanun hükümlerine göre 10 yıllık idare süresinin sona erdiğini, şahıslar hakkında gaiplik kararı verilmesini ve gaibe ait mirasın Hazineye intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/07/2026

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Basın No: ILN02509984